Бычкова — о Барти: когда Мыскина в 2004 году выиграла «РГ», тоже никто не ожидал

Многократная победительница турниров ITF, россиянка Екатерина Бычкова подвела итоги финала Открытого чемпионата Франции, в котором австралийка Эшли Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3.
«По счёту сыграли очень быстро, но было всё равно очевидно, что фаворит – Барти. Она опытнее, даже несмотря на то, что не играла в финалах. Вондроушова тоже сыграла немало встреч, которые проходили в борьбе, поэтому финал изначально не претендовал на звание интереснейшего.
В начале турнира ничто о её победе не говорило. Кто мог подумать, что в финале сыграет и Маркета Вондроушова? Здесь то же самое. Бывают такие турниры. Снялась Квитова, у Осаки проблемы с тренером. Я не говорю, что Барти победила только благодаря везению. Восемь матчей надо было выиграть, и, конечно, она одержала верх над сильными соперницами, но именно в этот раз так сложились обстоятельства. Они тоже сыграли свою роль.
Этот финал можно назвать сенсацией – никак иначе. Вряд ли кто-то ожидал противостояния Барти с Вондроушовой. Теперь мы знаем эти имена и будем внимательно за ними следить, но в начале никто не был к этому готов. Когда Настя Мыскина выиграла «Ролан Гаррос» в 2004 году, тоже никто не ожидал, что она победит. Она даже не была в числе 20 фаворитов.
В плане теннисного оснащения Барти прекрасно играет. У нее действительно большой талант, и она умеет делать всё, очень неплохо подаёт. Но не скажу, что она будет теперь выигрывать все «Большие шлемы» подряд. Сейчас шансы сравнялись. Уже года два сложно выделить кого-то особенно яркого", — цитирует Бычкову «Московский комсомолец».
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