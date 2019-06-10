Испанский теннисист в ярости разбил ракетку, подняв тучу пыли и проехав 2 метра

На челленджере в Казахстане испанец Марио Вилелья-Мартинес развлёк зрителей гневной реакцией на неудачную игру в матче с представителем Боснии и Герцеговины Томиславом Бркичем.

23-летний спортсмен выиграл первый сет со счётом 6:1, но затем проиграл партию — 2:6 и упустил преимущество в брейк в третьем сете. Эти обстоятельства очень разозлили Вилелью-Мартинеса, который после матчбола начал яростно стучать ракеткой по корту, подняв клубы пыли. В итоге испанец поставил эффектную точку, со всей силы швырнув поломанную ракетку в ограждение.

Напомним, в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии немецкий теннисист Александр Зверев крайне болезненно воспринял поражение от канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 1:6, 6:7 (5:7). Во время матча уроженец Гамбурга дал волю эмоциям и сломал ракетку. При этом Зверев методично несколько раз ударил ракетку об землю, едва не зацепив боллбоя.

Видео эпизода доступно в "твиттере" doublefault28.