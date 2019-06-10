Вавринка будет работать с бывшим тренером Маррея и Димитрова

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что во время травяного сезона будет сотрудничать с бывшим тренером британца Энди Маррея и чеха Томаша Бердыха, венесуэльским специалистом Дани Валверду.

«Рад объявить о сотрудничестве с Валверду на травяном отрезке сезона. У него огромный опыт», — написал Вавринка в «Твиттере».

В начале мая 2019 года Валверду завершил работу с болгарином Григором Димитровым. Под его руководством 28-летний уроженец Хасково выиграл «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый турнир в 2017 году.

Вавринка нацелен завоевать в Уимблдоне недостающий титул для «Карьерного шлема» и надеется на помощь Валверду. Напомним, в 2014 году Стэн выиграл Australian Open, в 2015 — «Ролан Гаррос», а в 2016 — Открытый чемпионат США. На текущий момент он занимает 19-е место в рейтинге ATP.