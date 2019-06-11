Гаспарян: я обожаю траву
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований она обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову, посеянную под седьмым номером, со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
«Это был очень трудный матч. Я рада, что смогла пройти дальше. Я обожаю траву, люблю играть на этом покрытии.
В начале матча я чувствовала себя не лучшим образом, допускала глупые ошибки. Но затем стала играть агрессивнее, и это сработало", — приводит слова Гаспарян официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с бельгийкой Гретье Миннен. В 2018 году победительницей турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.
Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
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