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Гаспарян: я обожаю траву

Гаспарян: я обожаю траву
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований она обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову, посеянную под седьмым номером, со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

«Это был очень трудный матч. Я рада, что смогла пройти дальше. Я обожаю траву, люблю играть на этом покрытии.

В начале матча я чувствовала себя не лучшим образом, допускала глупые ошибки. Но затем стала играть агрессивнее, и это сработало", — приводит слова Гаспарян официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поспорит с бельгийкой Гретье Миннен. В 2018 году победительницей турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.

Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
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