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Вондроушова: мне ещё никогда в жизни не дарили 100 роз

Вондроушова: мне ещё никогда в жизни не дарили 100 роз
Теннис / Roland Garros 2019 0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, впервые в карьере дошедшая до финала турнира «Большого шлема», рассказала, какой приём она получила на родине. В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 1:6, 3:6.

«Мне ещё никогда в жизни не дарили 100 роз. Сегодня это произошло впервые. Это прекрасно. Я очень счастлива. Я устала, но всё равно счастлива. Когда турнир закончился, груз упал с моих плеч.

Сейчас я хочу отдохнуть несколько дней. Я побуду дома с семьёй 2-3 дня, особенно соскучилась по сестре, которую давно не видела. С нетерпением жду нашей встречи. В эти дни я спортом заниматься не буду. Затем постепенно вернусь к тренировкам и начну готовиться к травяному сезону", — цитирует Вондроушову официальный сайт тура.

Фото доступно в «твиттере» WTA.

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