Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фотограф обнаружила грубую ошибку на трофее, вручённом Барти на «Ролан Гаррос»

Фотограф обнаружила грубую ошибку на трофее, вручённом Барти на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Фотограф Элла Линг, работавшая на Открытом чемпионате Франции, обнаружила ошибку на трофее, который был вручён австралийке Эшли Барти.

На кубке нанесены имена всех победительниц «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде и страны, которые они представляли. Элли отметила, что британка Сью Баркер, выигравшая турнир в 1976 году, подписана как австралийка.

«В последний раз, когда я проверяла, Сью Баркер была британкой. Глаза меня обманывают?», — написала фотограф.

Фото доступно в «твиттере» Эллы Линг.

Позднее была обнаружена ещё одна ошибка. Победительница Открытого чемпионата Франции 1977 года Мима Яушовец (Югославия) подписана как Мима Яушевец.

В финале «Ролан Гаррос» 2019 года Барти обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:3.

Барти — о праздновании победы на «Ролан Гаррос»: пиво, стейки, паста
Чемпионка «Ролан Гаррос» Барти стала второй ракеткой мира
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент