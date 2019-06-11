Фотограф обнаружила грубую ошибку на трофее, вручённом Барти на «Ролан Гаррос»

Фотограф Элла Линг, работавшая на Открытом чемпионате Франции, обнаружила ошибку на трофее, который был вручён австралийке Эшли Барти.

На кубке нанесены имена всех победительниц «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде и страны, которые они представляли. Элли отметила, что британка Сью Баркер, выигравшая турнир в 1976 году, подписана как австралийка.

«В последний раз, когда я проверяла, Сью Баркер была британкой. Глаза меня обманывают?», — написала фотограф.

Фото доступно в «твиттере» Эллы Линг.

Позднее была обнаружена ещё одна ошибка. Победительница Открытого чемпионата Франции 1977 года Мима Яушовец (Югославия) подписана как Мима Яушевец.

В финале «Ролан Гаррос» 2019 года Барти обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:3.

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