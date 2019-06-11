Виландер: Тим выиграет «Ролан Гаррос», когда Надаль уйдёт

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над австрийцем Домиником Тимом в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
«Рафа проводил неидеальный грунтовый сезон, и это пугает. Тот, как он выполнял удары с бэкхенда в финале, говорит о том, что он продолжает работать над своей игрой и двигается в другом направлении. После второго сета я подумал, что Рафа устал. Он стал раньше встречать мяч с бэкхенда, и это удивило Доминика. С того момента игра была закончена.
Первые два сета были настоящим сумасшествием. Это были два лучших сета турнира. Тиму было критически важно хорошо начать матч. Во втором сете он набрал ход, и Надаль просто отдал ему победу в партии.
Может, Рафе помог туалетный перерыв, потому что в третьем сете разница была огромна. У Тима просто не осталось сил, он расслабился и утратил интенсивность. Может, он просто был рад тому, что выиграл сет в финале «Ролан Гаррос». В дальнейшем Доминик потерял всю креативность.
Думаю, Тим ближе всех к Федереру, Надалю и Джоковичу. Когда Надаль уйдёт, он выиграет «Ролан Гаррос», — цитирует Виландера Tennis 365.
Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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