Надаль: в марте я думал досрочно завершить сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 12-й раз ставший победителем Открытого чемпионата Франции, признался, что думал о досрочном завершении сезона.

«Я сумел добиться победы, потому что верил в это. Если бы я не думал, что мне это по силам, то не справился бы. Я бы пошёл другим путём.



У меня не было какого-то одного препятствия, просто иногда нужно принимать определённые решения. За последние 18 месяцев я много мучился из-за травм. Помимо проблем с коленом были и другие трудности, которые влияли на мою игру. Этих трудностей было слишком много. Я всегда иду вперёд до предела, но иногда ты сталкиваешься с барьерами. Не иметь возможности тренироваться и играть — это расстраивает.

После Индиан-Уэллса у меня был психологический спад. В голове крутились идеи и сценарии. Я думал досрочно завершить сезон и полностью восстановиться вместо того, чтобы играть через боль. Другим вариантом было продолжать выступать в таком состоянии. В любом случае мне нужно было изменить свой настрой", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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