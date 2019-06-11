Беккер жёстко раскритиковал молодых игроков

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер выразил недовольство результатами молодых игроков.

«Нас окружают потенциальные молодые победители турниров „Большого шлема“. В других видах спорта участники соревнований становятся всё моложе. Но в теннисе почему-то игрокам нужно гораздо больше времени, чтобы добиться успеха. Форхенды и бэкхенды здесь ни при чём. Я уверен, что рано или поздно смена придёт. Иначе теннис будет единственным таким видом спорта.

Я смотрел статистику: помимо Тима и Раонича, ни один игрок младше 28 лет, за исключением «Большой тройки», не выходил в финал турнира «Большого шлема» в последние годы. Это плохо. Это не может быть комплиментом для игроков младше 28. И не говорите мне, что другие слишком хороши. Нам нужно спрашивать о качестве игры этих молодых теннисистов и их отношении к теннису.



Я с огромным уважением отношусь к Роджеру, Рафе и Новаку, но пора и молодёжи проявить себя. Дайте мне тему для разговора. Когда-нибудь «Большая тройка» постареет. Но хочется видеть, как они передадут эстафету, будучи на пике. Хочется, чтобы Циципас и Тим побеждали их, пока они ещё очень хороши. Всё дело в отношении к игре», — цитирует Беккера The Guardian.