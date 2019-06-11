Надаль — о поиске мотивации: YouTube хорош для этого

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 12-й раз ставший победителем Открытого чемпионата Франции, рассказал, как старался найти мотивацию в ходе неудачно складывавшегося сезона.

«Я пообещал себе, что проведу „Ролан Гаррос“ с должным настроем и буду противостоять трудностям. Мне была нужна мотивация. Есть вещи, которые могут тебя воодушевить. YouTube хорош для этого. Там много вдохновляющих видео. Но мне нужно было полагаться и на внутреннюю силу. Я много думал и оценивал себя.

Я не был одинок. Со мной рядом люди, которых я с трёх лет считаю друзьями. У меня стабильная команда, семья в Манакоре. Я каждый день общаюсь с семьёй. Иногда мне нужна помощь людей, которые хорошо меня знают и любят меня.

Победа на «Ролан Гаррос» придаёт мне уверенности перед Уимблдоном. Если я буду в хорошей форме и подготовлюсь как следует, посмотрим, чего мне удастся добиться", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

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