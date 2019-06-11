Большова-Задойнова: Федерер — бог
Испанская теннисистка Алёна Большова-Задойнова призналась, что восхищается игрой швейцарца Роджера Федерера.
«Я не хочу быть похожей ни на кого, но Роджер Федерер — бог. Когда он проходит через раздевалку, все замолкают. Я обожаю его игру, она великолепна. Я наслаждаюсь матчами с его участием», — приводит слова Большовой-Задойновой Tennis World USA.
Ранее Алёна призналась, что изменила своё отношение к теннису после того, как увидела победу россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне 2004 года.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции Большова-Задойнова дошла до четвёртого круга, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 3:6, 0:6. В рейтинге WTA от 10 июня Алёна поднялась на 90-ю строчку.
Большова-Задойнова: я стала заниматься теннисом из-за Шараповой
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