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Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Штутгарте

Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Штутгарте
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттео Береттини со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 52 минуты.

Ник 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Маттео 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым (2).

Француз Люка Пуи (WC) одолел испанца Фелисьяно Лопеса (Q) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3).

Штутгарт. Мужчины. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4.
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 8) — 7:5, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 6) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4).
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 7:5, 6:3.
Дастин Браун (Германия, Q) — Джон Миллман (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3).
Денис Кудла (США) — Виктор Галович (Хорватия, Q) — 6:3, 6:2.

11 июня 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
30
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
2 : 0
Ник Кирьос
36
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
52
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
2 : 0
Хауме Мунар
74
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
7 7 6  
6 5 4  
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
25
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
0 : 2
Ян-Леннард Штруфф
38
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
11 июня 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Алексей Попырин
103
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
1 : 2
Милош Раонич
18
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3
           
7 8 4 6 4
6 6 6 7 7
           
11 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Эрнест Гулбис
90
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
0 : 2
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
11 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Дастин Браун
170
Германия
Дастин Браун
Д. Браун
2 : 0
Джон Миллман
56
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 3  
           
11 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
108
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
0 : 0
Люка Пуи
26
Франция
Люка Пуи
Л. Пуи
1 2 3
           
     
     
           
11 июня 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
84
США
Денис Кудла
Д. Кудла
2 : 0
Виктор Галович
205
Хорватия
Виктор Галович
В. Галович
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
Хачанов стал девятой ракеткой мира
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