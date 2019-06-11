Хачанов и Медведев узнали соперников по второму кругу турнира в Штутгарте

Австралиец Ник Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттео Береттини со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 52 минуты.
Ник 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Маттео 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Берреттини поспорит с россиянином Кареном Хачановым (2).
Француз Люка Пуи (WC) одолел испанца Фелисьяно Лопеса (Q) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7) и сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3).
Штутгарт. Мужчины. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4.
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 8) — 7:5, 6:4.
Милош Раонич (Канада, 6) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4).
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 7:5, 6:3.
Дастин Браун (Германия, Q) — Джон Миллман (Австралия) — 6:4, 7:6 (7:3).
Денис Кудла (США) — Виктор Галович (Хорватия, Q) — 6:3, 6:2.
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