Семикратный победитель ТБШ предложил отменить в теннисе предматчевую разминку

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой выразил мнение, что организаторам «Ролан Гаррос» следует внимательнее относиться к публике на трибунах, а также предложил отменить пятиминутную предматчевую разминку в теннисе.

«Французские фанаты любят теннис, поэтому вы должны лучше потакать их желаниям. Когда у вас матч начинается в 10 часов, а затем задерживается, это вызывает проблемы.

Подумайте о центральных кортах. В день проходят четыре матча, два из них мужские. Я не думаю, что люди высидят там с 11:00 до конца дня. Они будут приходить и уходить. В перерывах между матчами вы можете развлекать их, включая музыку или выпуская на корт юниоров.

Считаю, что в теннисе не должно быть предматчевой разминки, это сделало бы его более захватывающим. Во время неё они объявляют, что Борис Беккер выиграл три Уимблдона, два Открытых чемпионата США и так далее. Зачем вам нужны эти пять минут разминки?» — приводит слова Макинроя Tennis World USA cо ссылкой на Eurosport.