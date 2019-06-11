Александрова обыграла Мертенс в первом круге турнира в Хертогенбосхе

На старте соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) россиянка Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс, посеянной под третьим номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.
24-летняя уроженка Челябинска выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе Мертенс 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с Исалин Бонавентюр из Бельгии.
Ранее действующая чемпионка соревнований сербка Александра Крунич проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс — 3:6, 6:3, 1:6.
Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3, 6:1
Элисон Риске (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Фиона Ферро (Франция, LL) — 6:2, 2:6, 6:0.
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