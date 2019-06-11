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Александрова обыграла Мертенс в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Александрова обыграла Мертенс в первом круге турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

На старте соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) россиянка Екатерина Александрова в двух сетах нанесла поражение бельгийке Элисе Мертенс, посеянной под третьим номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

24-летняя уроженка Челябинска выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе Мертенс 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с Исалин Бонавентюр из Бельгии.

Ранее действующая чемпионка соревнований сербка Александра Крунич проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс — 3:6, 6:3, 1:6.

Хертогенбосх. Женщины. Первый круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3, 6:1
Элисон Риске (США) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) — Фиона Ферро (Франция, LL) — 6:2, 2:6, 6:0.

11 июня 2019 года, вторник. 17:15 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
52
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2 : 0
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
11 июня 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Юханна Ларссон
148
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
11 июня 2019 года, вторник. 13:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
61
США
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 1
Каролина Мухова
68
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 3 2
           
11 июня 2019 года, вторник. 15:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
Матч окончен
Исалин Бонавентюр
120
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
2 : 1
Фиона Ферро
95
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
1 2 3
           
6 2 6
2 6 0
           
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