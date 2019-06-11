Тим предложил Серене Уильямс сыграть в миксте на Уимблдоне или US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим, проигравший в финале «Ролан Гаррос» испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6, предложил американке Серене Уильямс сыграть в миксте на одном из турниров «Большого шлема».

Напомним, во время первой недели Открытого чемпионата Франции С. Уильямс отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам пришлось попросить австрийца побыстрее распрощаться с журналистами. 25-летнего уроженца Винер-Нойштадта это очень разозлило. В итоге Тим отказался продолжить общение с журналистами в маленьком зале и не стал давать интервью телевидению.

«Возникла большая шумиха, я до сих пор не пойму, почему так случилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open», — цитирует Тима ORF Sport.

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