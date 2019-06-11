Тим предложил Серене Уильямс сыграть в миксте на Уимблдоне или US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим, проигравший в финале «Ролан Гаррос» испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6, предложил американке Серене Уильямс сыграть в миксте на одном из турниров «Большого шлема».
Напомним, во время первой недели Открытого чемпионата Франции С. Уильямс отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам пришлось попросить австрийца побыстрее распрощаться с журналистами. 25-летнего уроженца Винер-Нойштадта это очень разозлило. В итоге Тим отказался продолжить общение с журналистами в маленьком зале и не стал давать интервью телевидению.
«Возникла большая шумиха, я до сих пор не пойму, почему так случилось. Серена — великая чемпионка, у неё огромные достижения. Чтобы закрыть вопрос, хотел бы сыграть с ней в миксте на Уимблдоне или US Open», — цитирует Тима ORF Sport.
- 11 июня 2019
-
20:54
-
20:51
-
19:06
-
18:55
-
16:48
-
15:49
-
14:40
-
13:28
-
12:23
-
12:00
-
11:33
-
10:58
-
10:46
-
10:23
-
09:42
-
09:02
- 10 июня 2019
-
22:46
-
21:31
-
19:47
-
17:26
-
16:10
-
15:10
-
15:02
-
14:08
-
12:55
-
11:54
-
11:20
-
10:50
-
10:13
-
09:50
-
09:02
-
08:46
-
08:41
-
08:35
-
00:46