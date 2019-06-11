Победитель Уимблдона 1987 года: Барти будет настоящей грозой турнира

Бывший профессиональный теннисист, победитель Уимблдона 1987 года в одиночном разряде австралиец Пэт Кэш считает, что его соотечественница Эшли Барти станет настоящей грозой этого турнира.
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку.
«Она пока не слишком успешно выступала в одиночном разряде. Но нет никаких причин, по которым она не должна этого сделать.
Её подача значительно улучшилась за последние три-шесть месяцев, а резаный удар слева очень эффективен на траве. Грунт — её худшая поверхность, так что всё для неё складывается просто прекрасно!
Она отличная спортсменка, молниеносная и очень уравновешенная. Думаю, что она будет настоящей грозой Уимблдона и следующих нескольких турниров «Большого шлема», — приводит слова Кэша Tennis World USA.
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