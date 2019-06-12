Тим — о Надале: такого игрока больше не будет
Австрийский теннисист Доминик Тим пркомментировал достижение испанца Рафаэля Надаля, который стал 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. В финале прошедшего «Ролан Гаррос» Тим проиграл уроженцу Манакора со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.
«Думаю, такого игрока, как Надаль, больше не будет. Не думаю, что появится ещё какой-то теннисист, которому удастся выиграть один турнир „Большого шлема“ 12 раз.
Я не хочу говорить о том, когда сам смогу выиграть этот турнир, потому что есть много невероятных молодых игроков. Конечно, я расстроен, что упустил свой второй шанс. Мне нужно продолжать правильно работать", — приводит слова Тима Tennis World USA.
Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Тим: я спустился из рая в ад
Виландер: Тим выиграет «Ролан Гаррос», когда Надаль уйдёт
- 12 июня 2019
-
12:15
-
11:00
-
10:19
-
09:46
-
09:13
-
09:09
- 11 июня 2019
-
22:40
-
22:37
-
20:54
-
20:51
-
19:06
-
18:55
-
16:48
-
15:49
-
14:40
-
13:28
-
12:23
-
12:00
-
11:33
-
10:58
-
10:46
-
10:23
-
09:42
-
09:02
- 10 июня 2019
-
22:46
-
21:31
-
19:47
-
17:26
-
16:10
-
15:10
-
15:02
-
14:08
-
12:55
-
11:54
-
11:20
Партнерский контент