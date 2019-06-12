Тим — о Надале: такого игрока больше не будет

Австрийский теннисист Доминик Тим пркомментировал достижение испанца Рафаэля Надаля, который стал 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции. В финале прошедшего «Ролан Гаррос» Тим проиграл уроженцу Манакора со счётом 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.



«Думаю, такого игрока, как Надаль, больше не будет. Не думаю, что появится ещё какой-то теннисист, которому удастся выиграть один турнир „Большого шлема“ 12 раз.

Я не хочу говорить о том, когда сам смогу выиграть этот турнир, потому что есть много невероятных молодых игроков. Конечно, я расстроен, что упустил свой второй шанс. Мне нужно продолжать правильно работать", — приводит слова Тима Tennis World USA.

Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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