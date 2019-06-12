Д. Макинрой: Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, что своей популярностью швейцарец Роджер Федерер во многом обязан своему принципиальному сопернику — испанцу Рафаэлю Надалю. На прошедшем «Ролан Гаррос» они встретились в полуфинале, и Рафа одержал победу в трёх сетах.

«Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю. Роджер был на пути к полнейшему доминированию, пока не появился Надаль. Когда Федерер стал проигрывать Рафе, это сделало его более человечным.

В полуфинале «Ролан Гаррос» чуда не произошло. Роджер позволил Рафе продолжить путь к 12-му титулу на «Ролан Гаррос», но это не главное. Настоящая история в том, как эти игроки всё ещё выступают на таком уровне спустя столько лет. Как они до сих пор сохраняют жажду побед?» — приводит слова Макинроя Daily Express.