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Д. Макинрой: Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю

Д. Макинрой: Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю
Теннис / Уимблдон 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, что своей популярностью швейцарец Роджер Федерер во многом обязан своему принципиальному сопернику — испанцу Рафаэлю Надалю. На прошедшем «Ролан Гаррос» они встретились в полуфинале, и Рафа одержал победу в трёх сетах.

«Федерера любят по всему миру, но этим он обязан Надалю. Роджер был на пути к полнейшему доминированию, пока не появился Надаль. Когда Федерер стал проигрывать Рафе, это сделало его более человечным.

В полуфинале «Ролан Гаррос» чуда не произошло. Роджер позволил Рафе продолжить путь к 12-му титулу на «Ролан Гаррос», но это не главное. Настоящая история в том, как эти игроки всё ещё выступают на таком уровне спустя столько лет. Как они до сих пор сохраняют жажду побед?» — приводит слова Макинроя Daily Express.

Д. Макинрой: вряд ли Федерер победит Надаля
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