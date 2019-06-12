Ястремская снялась с турнира в Ноттингеме, который не начинается уже три дня
Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение сняться с травяного турнира в Ноттингеме, матчи которого уже третий день не могут начаться из-за дождя, сообщает пресс-служба WTA. В первом круге она должна была сыграть с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (Q).
Соперницей Русе станет россиянка Евгения Родина, которая изначально должна была сразиться с француженкой Хлоэ Паке (LL).
Паке встретится с Анкитой Райной (LL) из Индии.
В турнире с призовым фондом $ 250 тыс. должны принять участие 32 теннисистки. Ещё одна россиянка Людмила Самсонова, прошедшая квалификацию, сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
В 2018 году турнир в Ноттингеме выиграла австралийка Эшли Барти.
Тренер: 2020-й будет годом Ястремской
Женский турнир International в Ноттингеме два дня не может начаться из-за дождей
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