Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Евгения Родина (10) не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме, проиграв румынке Елене-Габриэле Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Русе поспорит с победительницей поединка Людмила Самсонова (Россия, Q) — Виктория Голубич (Швейцария).

В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.