Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме
Российская теннисистка Евгения Родина (10) не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме, проиграв румынке Елене-Габриэле Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
Евгения 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в четвертьфинал Русе поспорит с победительницей поединка Людмила Самсонова (Россия, Q) — Виктория Голубич (Швейцария).
В 2018 году чемпионкой этих соревнований стала австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
12 июня 2019 года, среда. 15:00 МСК
Ноттингем. 1-й круг
Матч окончен
211
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
2 : 0
76
Евгения Родина
Е. Родина
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Ястремская снялась с турнира в Ноттингеме, который не начинается уже три дня
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