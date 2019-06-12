Квитова снялась с турнира в Бирмингеме из-за травмы

Пятая ракетка планеты Петра Квитова из Чехии отказалась от участия в травяном турнире категории «Premier» в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 17 по 23 июня.
Об этом сообщила сама теннисистка, записавшая видеообращение к болельщикам в своём «твиттере». По её словам, времени на восстановление после повреждения недостаточно, поэтому ей придётся пропустить турнир. Главной целью спортсменки является успешное выступление на Уимблдоне, к которому она надеется полностью восстановиться и прийти в хорошее физическое состояние.
Чешскую теннисистку в основной сетке соревнования заменит россиянка Екатерина Александрова.
Петра Квитова является действующей победительницей турнира в Бирмингеме. В прошлогоднем финале она в непростом трёхсетовом поединке обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии – 4:6, 6:1, 6:2.
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