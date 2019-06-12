Зверев: могу стать первой ракеткой мира в конце этого года

Пятая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Штутгарте (Германия) под первым номером, рассказал об ожиданиях от соревнования, а также предположил, когда ему удастся возглавить рейтинг ATP.
«Я чувствую себя относительно неплохо физически. Мне удавалось улучшать свою игру в течение последних нескольких недель. Поэтому я решил, что для меня будет хорошей идеей продолжать играть. Мне всегда приятно находиться в Германии.
Эти соревнования очень важны. Я играю на двух турнирах в Германии, которые я очень люблю. Они очень для меня важны. В Штутгарте я не был уже несколько лет, поэтому у меня отличная мотивация, чтобы выиграть, а также получить удовольствие от проведённого времени здесь», — приводит слова немца Tennis World USA.
Звереву задали вопрос, когда он сумеет достичь первой строчки мирового рейтинга. Немец, улыбаясь, ответил: «В конце этого года, если выиграю все матчи, в которых я буду принимать участие».
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