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Медведев не сумел пробиться в 3-й круг турнира в Штутгарте, несмотря на 19 эйсов

Медведев не сумел пробиться в 3-й круг турнира в Штутгарте, несмотря на 19 эйсов
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, в матче второго круга уступил Люка Пуи из Франции (WC) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6. Россиянину ещё ни разу не удавалось обыграть француза. В четырёх очных противостояниях побеждал Пуи.

Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Пуи 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующим соперником француза станет немец Ян-Леннард Штруфф, обыгравший серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:2.

Действующим победителем турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).

12 июня 2019 года, среда. 19:45 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Люка Пуи
26
Франция
Люка Пуи
Л. Пуи
2 : 1
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
7 8 4 6
6 6 6 2
           
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