Медведев за 30 секунд выиграл гейм на своей подаче, выполнив 4 эйса подряд

Российский теннисист Даниил Медведев стал автором любопытного достижения в матче второго круга турнира в Штутгарте (Германия) с французом Люка Пуи. Проигрывая со счётом 1:5 в решающем, третьем сете, россиянин, посеянный под третьим номером, выполнил 4 эйса подряд.
Между первой и последней подачами в гейме прошло всего 30 секунд. Видео эйсов выложено в официальном аккаунте ATP в «Твиттере». В мужской теннисной ассоциации задались вопросом, не был ли этот гейм самым быстрым в истории.
Всего же за матч Медведев 19 раз подал навылет, однако это не принесло ему победу. В двухчасовом поединке он уступил французу Люка Пуи (WC) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6 и завершил выступления на турнире.
Действующим победителем соревнований в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).
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