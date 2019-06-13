Видеообзор поражения Медведева в третьем круге турнира в Штутгарте

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, в матче второго круга уступил Люка Пуи из Франции (WC) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 2:6. Россиянину ещё ни разу не удавалось обыграть француза. В четырёх очных противостояниях побеждал Пуи.
Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Медведев 19 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Пуи 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
Следующим соперником француза станет немец Ян-Леннард Штруфф, обыгравший серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:2.
Действующим победителем турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).
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