Надаль дал ценный совет выпускникам своей академии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил церемонию вручения дипломов выпускникам его академии в Манакоре (Испания). 12-кратный победитель Открытого чемпионата Франции обратился к выпускникам с небольшой речью.

«Во-первых, я хотел бы поздравить 29 студентов, которые сегодня стали выпускниками. Я не большой любитель давать советы. Единственное, что хотел бы вам сказать — окружайте себя хорошими людьми. Это самое важное. Когда вас окружают хорошие люди, жизнь становится радостнее, легче, и вы сами становитесь лучше», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

Фото доступно в «твиттере» ATP.

На церемонии также побывал испанец Давид Феррер, ранее завершивший карьеру.

Надаль является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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