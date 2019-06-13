Маррей рассказал, когда надеется возобновить выступление в одиночном разряде

Британец Энди Маррей рассказал о подготовке к возвращению в теннис. Он выступит в парном разряде травяных соревнований в Лондоне. Турнир пройдёт с 17 по 23 июня.
«Я бы хотел попытаться играть каждую неделю, если получится, но для начала нужно подождать и оценить ситуацию. Я хорошо себя чувствую сейчас. Я тренируюсь, играю в паре, всё нормально. Но, конечно, когда я выйду на корт в матче, это будет настоящей проверкой. Тогда многое прояснится. Если всё будет нормально, то я хотел бы играть в паре на протяжении всего травяного сезона.
После Уимблдона я не перестану выступать в парном разряде и сразу же не перейду в одиночку. Мне нужно время, чтобы пройти очередной этап восстановления и как следует потренироваться для игры в одиночном разряде. Но я с нетерпением жду этого и настроен оптимистично.
Я не знаю, когда буду играть в одиночке, нужно лишь всё делать правильно. Выступление в паре — промежуточный этап для меня. Надеюсь и дальше двигаться в правильном направлении и сыграть в одиночном разряде в этом году", — цитирует Маррея официальный сайт тура.
Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.
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