Экс 1-я ракетка мира объяснил, когда Надаль, Федерер и Джокович уйдут из тенниса
Бывшая первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро выразил восхищение достижением соотечественника Рафаэля Надаля, который в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
«12 титулов Надаля на „Ролан Гаррос“ — это нечто нереальное. Нам в Испании повезло иметь такого игрока. Но это ещё не конец. Его карьера не закончена. Я не знаю, когда она завершится. Думаю, он будет участвовать в соревнованиях пока ему ноги не начнут доставлять ему трудности.
Игроки вроде Рафы, Джоковича и Федерера сражаются за титулы на турнирах «Большого шлема». Когда они уже не смогут выступать на таком уровне и перестанут считаться фаворитами на крупнейших турнирах, то задумаются о завершении карьеры. Но пока у них нет причин уходить", — приводит слова Ферреро Tennis World USA.
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