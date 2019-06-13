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Т. Надаль: Рафа до сих пор больше любит футбол, чем теннис

Т. Надаль: Рафа до сих пор больше любит футбол, чем теннис
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о любви племянника к футболу.

«Рафа очень любил футбол в детстве. Думаю, он до сих пор любит его больше, чем теннис. Если бы у него был шанс сыграть за мадридский „Реал“, он бы его использовал. Но в детстве Рафа начал выигрывать много теннисных турниров», — приводит слова Тони Надаля Onda Cero.

На минувшей неделе Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финальном матче уроженец Манакора обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Бывшая первая ракетка мира стал 18-кратным чемпионом соревнований «Большого шлема».

Надаль намерен вернуться на корт на Уимблдоне, который стартует 1 июля.

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