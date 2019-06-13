Т. Надаль: Рафа до сих пор больше любит футбол, чем теннис
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о любви племянника к футболу.
«Рафа очень любил футбол в детстве. Думаю, он до сих пор любит его больше, чем теннис. Если бы у него был шанс сыграть за мадридский „Реал“, он бы его использовал. Но в детстве Рафа начал выигрывать много теннисных турниров», — приводит слова Тони Надаля Onda Cero.
На минувшей неделе Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции. В финальном матче уроженец Манакора обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Бывшая первая ракетка мира стал 18-кратным чемпионом соревнований «Большого шлема».
Надаль намерен вернуться на корт на Уимблдоне, который стартует 1 июля.
Т. Надаль: я сказал Рафе: «В этом году у тебя есть шанс выиграть Уимблдон»
12 из 12. Надаль всё ещё непобедим на «Ролан Гаррос»
Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз пробился в финал парижского мэйджора. И снова выиграл.
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