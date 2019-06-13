Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США).
В 2018 году чемпионкой турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.
13 июня 2019 года, четверг. 12:10 МСК
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
Матч окончен
120
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
0 : 2
52
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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Александрова прокомментировала победу над 3-й ракеткой турнира в Хертогенбосхе
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