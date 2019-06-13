Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина 9 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США).

В 2018 году чемпионкой турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.