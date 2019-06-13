Кудерметова разгромила обидчицу Соболенко во 2-м круге турнира в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийку Дестани Айаву (WC) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут.
Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 214-й ракетки мира, в стартовом раунде обыгравшей Арину Соболенко из Беларуси, 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Кудерметова поспорит с бельгийкой Гретье Миннен (Q), которая победила россиянку Маргариту Гаспарян.
В 2018 году чемпионкой турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.
13 июня 2019 года, четверг. 13:55 МСК
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
Матч окончен
60
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
214
Дестани Айава
Д. Айава
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Кудерметова поделилась ожиданиями от возможной встречи с Соболенко
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