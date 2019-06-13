Кудерметова разгромила обидчицу Соболенко во 2-м круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв австралийку Дестани Айаву (WC) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 55 минут.



Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету 214-й ракетки мира, в стартовом раунде обыгравшей Арину Соболенко из Беларуси, 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит с бельгийкой Гретье Миннен (Q), которая победила россиянку Маргариту Гаспарян.

В 2018 году чемпионкой турнира Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.