Корретха: Федерер понимает, что Надаль уже близко

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился впечатлениями от противостояния Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. На прошедшем «Ролан Гаррос» испанец победил швейцарца в полуфинале, а затем завоевал свой 12-й титул на этих соревнованиях.

У Федерера 20 побед на турнирах «Большого шлема», у Надаля стало 18.

«Думаю, Федерер провёл прекрасный грунтовый сезон. Он дошёл до полуфинала „Ролан Гаррос“. Это придаст ему веры в то, что он может выиграть Уимблдон. Конечно, они с Рафой обращают внимание друг друга. Роджер понимает, что Надаль выиграл уже 18 турниров „Большого шлема“, он уже близко. Но больше всего мне нравится то, что они не хотят сравнений с другими, а думают лишь о своих достижениях», — приводит слова Корретхи Tennis World USA.