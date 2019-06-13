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Циципас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Джарри

Циципас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Джарри
Теннис / ATP 0

Посеянный под первым номером на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) грек Стефанос Циципас завершил выступления уже на стадии второго круга. Шестой номер мирового рейтинга уступил чилийцу Николасу Джарри со счётом 4:6,6:3, 4:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа 2 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету чилийского теннисиста 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал Джарри поспорит с победителем матча между представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным и восьмым сеяным соревнований Ришаром Гаске из Франции, который является действующим чемпионом турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл своего соотечественника Жереми Шарди – 6:3, 7:6 (7:5).

13 июня 2019 года, четверг. 14:55 МСК
Хертогенбосх (м). 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 : 2
Николас Джарри
60
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
1 2 3
           
4 6 4
6 3 6
           
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