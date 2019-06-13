Зверев уступил 170-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте

Пятая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Штутгарте под первым номером, в матче за выход в четвертьфинал уступил своему соотечественнику Дастину Брауну со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6. Соперники ранее не встречались. Браун, занимающий 170-ю строчку рейтинга ATP, пробился в основную сетку соревнований через квалификацию.



Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Зверев 21 раз подал навылет, совершил 14 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 14. На счету его соотечественника 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Соперником Брауна в матче за выход в полуфинал станет победитель поединка между французом Жилем Симоном и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7).



Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).

