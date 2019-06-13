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Зверев уступил 170-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте

Зверев уступил 170-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Штутгарте под первым номером, в матче за выход в четвертьфинал уступил своему соотечественнику Дастину Брауну со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 3:6. Соперники ранее не встречались. Браун, занимающий 170-ю строчку рейтинга ATP, пробился в основную сетку соревнований через квалификацию.

Продолжительность поединка составила 2 часа 3 минуты. Зверев 21 раз подал навылет, совершил 14 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 14. На счету его соотечественника 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Соперником Брауна в матче за выход в полуфинал станет победитель поединка между французом Жилем Симоном и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7).

Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).

13 июня 2019 года, четверг. 16:15 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 : 2
Дастин Браун
170
Германия
Дастин Браун
Д. Браун
1 2 3
           
4 7 7 3
6 6 3 6
           
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