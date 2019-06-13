Александрова не сумела выйти в полуфинал турнира в Нидерландах в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вместе с представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой уступили в четвертьфинальном матче женского парного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) с дуэтом Суко Аояма (Япония)/Александра Крунич (Сербия) со счётом 2:6, 6:7 (4:7).



Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Александрова и Воскобоева 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету их соперниц 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в финал Аояма и Крунич поспорят с парой Леся Цуренко (Украина)/Ван Яфань (Китай).



Стоит отметить, что для Александровой этот поединок стал вторым за день. Ранее она одержала победу над Исалин Бонавентюр из Бельгии со счётом 6:3, 6:4 в матче второго круга в одиночном разряде.