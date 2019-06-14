Двукратный финалист ТБШ: Кирьос выглядит несчастным

Бывшая восьмая ракетка мира, финалист двух турниров «Большого шлема» австралиец Марк Филиппуссис рассказал, как относится к соотечественнику Нику Кирьосу, который в последнее время неоднократно попадал в скандальные ситуации.



«Кирьос выглядит несчастным. Дело не в теннисе, а в его человеческой природе. Ник прекрасный парень, но он стал лёгкой мишенью. Ему нужно решить личные проблемы, которые влияют на его игру. Я с ним о теннисе вообще не говорю.

Ему нужно изменить ситуацию и реализовать свой потенциал, но, будем честны, время уходит. Он не так много играет в последнее время. Ник — не плохой парень, он хороший, просто противоречивый. Чтобы измениться, ему нужно пойти на определённые жертвы. Ему нужна команда, которая будет о нём беспокоиться и станет направлять его к цели", — приводит слова Филиппуссиса Sport Klub.

В первом круге турнира в Штутгарте Кирьос проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

Кирьос в одном розыгрыше выполнил подачу с руки и «твинер»