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Двукратный финалист ТБШ: Кирьос выглядит несчастным

Двукратный финалист ТБШ: Кирьос выглядит несчастным
Теннис / ATP 0

Бывшая восьмая ракетка мира, финалист двух турниров «Большого шлема» австралиец Марк Филиппуссис рассказал, как относится к соотечественнику Нику Кирьосу, который в последнее время неоднократно попадал в скандальные ситуации.

«Кирьос выглядит несчастным. Дело не в теннисе, а в его человеческой природе. Ник прекрасный парень, но он стал лёгкой мишенью. Ему нужно решить личные проблемы, которые влияют на его игру. Я с ним о теннисе вообще не говорю.

Ему нужно изменить ситуацию и реализовать свой потенциал, но, будем честны, время уходит. Он не так много играет в последнее время. Ник — не плохой парень, он хороший, просто противоречивый. Чтобы измениться, ему нужно пойти на определённые жертвы. Ему нужна команда, которая будет о нём беспокоиться и станет направлять его к цели", — приводит слова Филиппуссиса Sport Klub.

В первом круге турнира в Штутгарте Кирьос проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

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Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.
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