Агасси: надеюсь, Штеффи Граф меня не бросит!
Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал о браке с 22-кратной чемпионкой соревнований Grand Slam немкой Штеффи Граф, которой сегодня, 14 июня, исполняется 50 лет. Они поженились в 2001 году.
«Она живёт по своим принципам. Штеффи не говорит, а просто живёт. Она очень сильна духом. Наши отношения с годами стали только крепче. Не думаю, что существует секрет счастливого брака, но кое-то действительно работает. Два человека, которые уважают и любят друг друга, в сочетании с дисциплиной и преданностью. Надеюсь, она меня не бросит! Надеюсь, она будет рядом ещё не менее 20 лет», — приводит слова Агасси Bild.
У Агасси и Граф двое детей. Андре и Штеффи были включены в Международный зал теннисной славы.
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