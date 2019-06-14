Тренер: у Серены Уильямс против Штеффи Граф не было бы шансов

Тренер Клаус Хофсас, работавший с 22-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Штеффи Граф, сравнил бывшую подопечную с 23-кратной чемпионкой Grand Slam Сереной Уильямс. Сегодня, 14 июня, немке исполняется 50 лет.

«Граф — лучшая теннисистка всех времён. У неё были очень сильные соперницы, но она всё равно выиграла огромное количество турниров. Сначала были Крис Эверт и Мартина Навратилова. Затем появились Габриэла Сабатини, Моника Селеш, Аранча Санчес-Викарио. Сегодня таких игроков нет.

У Серены не было бы шансов против Штеффи. Серена обладает очень мощными ударами, но двигается она не очень хорошо. Я бы посмотрел, как она бегает по 10 раз влево и вправо в матче со Штеффи.

При всём уважении, но с таким телом Серена не добилась бы успеха в других видах спорта. Она никогда не выигрывала все четыре турнира «Большого шлема» за один год. Штеффи же это удалось, к тому же в том сезоне она выиграла олимпийское золото», — цитирует тренера Sport Bild.