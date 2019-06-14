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Вихлянцева одержала разгромную победу во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Вихлянцева одержала разгромную победу во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), разгромив представительницу Испании Паулу Бадосу-Хиберт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Наталья дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Вихлянцева поспорит с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Аранча Рус (Нидерланды, WC).

Хертогенбосх. Женщины. Второй круг
Элисон Риске (США) — Полона Херцог (США) — 6:4, 7:6 (7:5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.

14 июня 2019 года, пятница. 12:50 МСК
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
Матч окончен
Паула Бадоса-Хиберт
133
Испания
Паула Бадоса-Хиберт
П. Бадоса-Хиберт
0 : 2
Наталья Вихлянцева
119
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
14 июня 2019 года, пятница. 12:00 МСК
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
62
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
0 : 2
Элисон Риске
61
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
4 6 5  
6 7 7  
           
Вихлянцева обыграла Калинскую и вышла во второй круг турнира в Нидерландах
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