Вихлянцева одержала разгромную победу во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), разгромив представительницу Испании Паулу Бадосу-Хиберт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Наталья дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Вихлянцева поспорит с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Аранча Рус (Нидерланды, WC).

Хертогенбосх. Женщины. Второй круг

Элисон Риске (США) — Полона Херцог (США) — 6:4, 7:6 (7:5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич.