С. Уильямс заплела косички дочери, вспомнив о традиции африканского племени
23-кратная победительница турниров «Больлого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала фото, на котором делает новую причёску дочери Олимпии.
«Заплетание кос началось в Африке с жителей народа Химба в Намибии. Мы заплетаем косы столетиями. Во многих африканских племенах заплетание кос было уникальным способом идентифицировать друг друга. Из-за времени, которое для этого требовалось, они могли социализироваться. Старшие заплетали косы детям, затем дети могли наблюдать и учиться. Эта традиция передавалась поколениями и распространилась по всему миру. Я горжусь тем, что могу поделиться опытом с моей дочерью и добавить ещё одно поколение исторических традиций», — написала Уильямс.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.
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