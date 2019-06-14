Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс заплела косички дочери, вспомнив о традиции африканского племени

С. Уильямс заплела косички дочери, вспомнив о традиции африканского племени
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Больлого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала фото, на котором делает новую причёску дочери Олимпии.

«Заплетание кос началось в Африке с жителей народа Химба в Намибии. Мы заплетаем косы столетиями. Во многих африканских племенах заплетание кос было уникальным способом идентифицировать друг друга. Из-за времени, которое для этого требовалось, они могли социализироваться. Старшие заплетали косы детям, затем дети могли наблюдать и учиться. Эта традиция передавалась поколениями и распространилась по всему миру. Я горжусь тем, что могу поделиться опытом с моей дочерью и добавить ещё одно поколение исторических традиций», — написала Уильямс.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.

Тренер: у Серены Уильямс против Штеффи Граф не было бы шансов
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент