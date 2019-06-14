Маррей назвал главных фаворитов Уимблдона

Британец Энди Маррей предположил, что победителем предстоящего Уимблдона станет один из представителей «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль либо серб Новак Джокович. Третий турнир «Большого шлема» 2019 года стартует 1 июля.
«Думаю, победителем будет кто-то из этой тройки. Не исключено, что ребята с мощными подачами потенциально могут пройти далеко и преподнести сенсации. Но если эти парни будут здоровы, наберут форму и пройдут первые раунды, то предположу, что выиграет кто-то из них», — приводит слова Маррея Tennis 365.
Маррей вернётся в теннис на турнире в Лондоне в парном разряде. Соревнования пройдут с 17 по 23 июня. Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019.
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