Свитолина и Монфис расстались

Украинка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис больше не являются парой, информирует портал We love tennis.
Ранее Элина и Гаэль, встречавшиеся с начала 2019 года, удалили общую страницу в «Инстаграме». Там пара публиковала совместные фото и видео.
О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе. На тот момент украинка являлась шестой ракеткой мира. Сейчас Свитолина — седьмой номер рейтинга WTA. Интересно, что Монфис в текущем сезоне выиграл соревнования в Роттердаме. За период официальных отношений с украинкой он поднялся с 29-й строчки рейтинга АТР на 16-ю. В 2018 году Гаэль провёл 24 матча, 18 из которых выиграл.
На «Ролан Гаррос» Свитолина в третьем круге проиграла испанке Гарбинье Мугурусе, а Монфис в матче 1/8 финала уступил представителю Австрии Доминику Тиму.
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