Тим, А. Зверев и Фоньини сыграют на Кубке Лэйвера
Австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и итальянец Фабио Фоньини вошли в состав участников выставочного турнира Кубок Лэйвера, который основал швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Как сообщает официальный сайт соревнований, Тим, Зверев и Фоньини присоединятся к сборной Европы. Ранее стало известно, что за эту команду сыграют Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
Напомним, с 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи будут сыграны с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).
В 2018 году на турнире, проходившем в Чикаго (США), был установлен рекорд посещаемости. В общей сложности матчи турнира, прошедшие с 21 по 23 сентября, посетили 93 584 зрителя.
Кубок Лэйвера, созданный Федерером, стал частью календаря ATP
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