Тим, А. Зверев и Фоньини сыграют на Кубке Лэйвера

Австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и итальянец Фабио Фоньини вошли в состав участников выставочного турнира Кубок Лэйвера, который основал швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Как сообщает официальный сайт соревнований, Тим, Зверев и Фоньини присоединятся к сборной Европы. Ранее стало известно, что за эту команду сыграют Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, с 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи будут сыграны с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария).

В 2018 году на турнире, проходившем в Чикаго (США), был установлен рекорд посещаемости. В общей сложности матчи турнира, прошедшие с 21 по 23 сентября, посетили 93 584 зрителя.