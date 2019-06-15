Чилич сыграл в теннис с футболистом «Реала» Модричем на благотворительной акции

Хорватский теннисист Марин Чилич организовал турнир в рамках благотворительной акции фонда Marin Chilic Foundation, пригласив на соревнования своих спортсменов-соотечественников.

В одном из матчей 30-летний Чилич сыграл с полузащитником испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Лукой Модричем.

«Спасибо Модричу за хорошую борьбу. Благодарю всех спортсменов, которые посетили мероприятие и продемонстрировали свои теннисные навыки. Спасибо, кто смог выдержать эту безумную жару и поддержать великое дело. С нетерпением жду следующего года», — написал Чилич в «Инстаграме».

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2019 поединок между Чиличем и болгарином Григором Димитровым оставался самым длинным на турнире, но их достижение превзошли французы Бенуа Пэр и Пьер-Юг Эрбер. Продолжительность встречи составила 4 часа 33 минуты, что на пять минут больше, нежели в игре Димитрова и Чилича.

Запись доступна в "инстаграме" Чилича.