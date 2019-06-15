Рублёв показал на видео, как восстанавливался после травмы

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал видео в «Инстаграме», в котором продемонстрировал этапы восстановления после травмы правого запястья.

Сегодня, 15 июня, уроженец Москвы на старте квалификации турнира в Галле (Германия) сыграет с немцем Матсом Мораингом.

Последний матч Рублёв провёл в конце апреля в квалификации соревнований в Мюнхене, где в упорном противостоянии проиграл 112-й ракетке мира бразильцу Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Ранее 21-летний россиянин вместе с соотечественниками Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым попали в заявочный лист Уимблдона. В этом году травяной турнир «Большого шлема» пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

В настоящее время Рублёв занимает 81-е место в рейтинге ATP.

Видео доступно в "Инстаграме" на странице Рублёва.