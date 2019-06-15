Хачанов: надеюсь, через 50 лет люди скажут, что я был хорошим бойцом

Россиянин Карен Хачанов рассказал о любви к теннису, а также порассуждал, чего бы ему хотелось через 50 лет услышать от людей про свою игру.
«Люблю теннис за борьбу. Вам приходится в одиночку сражаться на корте. Здесь нужно думать и анализировать происходящее. Теннис — действительно сложный вид спорта, потому что нужно решать свои проблемы самостоятельно. Вы должны всегда пытаться найти способ победить. Каждую неделю появляется новая возможность, вы либо выигрываете, либо проигрываете. Думаю, с одной стороны, это довольно сложно, с другой — я просто люблю играть в теннис. Мне нравится быть на корте, соревноваться и пытаться победить.
Что хотел бы услышать от людей про свою игру через 50 лет? Надеюсь, они скажут, что у меня был индивидуальный стиль и я был хорошим бойцом. Хочу, чтобы они вспоминали мои действия на корте и мои достижения», — приводит слова Хачанова журнал Gio Journal.
Хачанов начал профессиональную карьеру в 2013 году. В настоящий момент 23-летний теннисист занимает девятое место в мировом рейтинге ATP. За карьеру россиянин выиграл четыре титула в одиночном разряде.
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