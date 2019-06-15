Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
Россиянка Вероника Кудерметова в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) проиграла Элисон Риске из США со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.
В активе Кудерметовой 10 эйсов, ни одной ошибки на подаче и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — шесть из шести. Её визави дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков. В личных встречах теннисисток ничья — 1-1.
За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q).
В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.
15 июня 2019 года, суббота. 12:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
Матч окончен
61
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 1
60
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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|6
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