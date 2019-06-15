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Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA 0

Россиянка Вероника Кудерметова в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды) проиграла Элисон Риске из США со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

В активе Кудерметовой 10 эйсов, ни одной ошибки на подаче и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — шесть из шести. Её визави дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков. В личных встречах теннисисток ничья — 1-1.

За титул Риске поборется либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, посеянной под первым номером, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (Q).

В 2018 году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич. В финале она обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.

15 июня 2019 года, суббота. 12:30 МСК
Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Элисон Риске
61
США
Элисон Риске
Э. Риске
2 : 1
Вероника Кудерметова
60
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
6 3 7 7
4 6 6 5
           
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