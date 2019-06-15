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Берреттини сыграет с Оже-Альяссимом в финале турнира в Штутгарте

Берреттини сыграет с Оже-Альяссимом в финале турнира в Штутгарте
Теннис / ATP 0

В полуфинале соревнований в Штутгарте (Германия) итальянец Маттео Берреттини в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

В активе 23-летнего уроженца Рима 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Штруфф 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

В решающем матче Берреттини встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), который прошёл в финал без борьбы на отказе соотечественника Милоша Раонича (6).

В 2018 году чемпионом турнира в Штутгарте стал швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

15 июня 2019 года, суббота. 14:10 МСК
Штутгарт. 1/2 финала
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
38
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 2
Маттео Берреттини
30
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
15 июня 2019 года, суббота. 16:00 МСК
Штутгарт. 1/2 финала
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Rt
Милош Раонич
18
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3
           
     
     
           
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