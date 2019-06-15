Берреттини сыграет с Оже-Альяссимом в финале турнира в Штутгарте
В полуфинале соревнований в Штутгарте (Германия) итальянец Маттео Берреттини в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
В активе 23-летнего уроженца Рима 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Штруфф 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.
В решающем матче Берреттини встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), который прошёл в финал без борьбы на отказе соотечественника Милоша Раонича (6).
В 2018 году чемпионом турнира в Штутгарте стал швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
15 июня 2019 года, суббота. 14:10 МСК
Штутгарт. 1/2 финала
Матч окончен
38
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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Маттео Берреттини
М. Берреттини
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