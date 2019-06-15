Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500 Fever-Tree Championships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня. Призовой фонд соревнований в этом году составил более € 2 млн.
Первый номер посева достался греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. В первом круге турнира он сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.
Вторая ракетка турнира – Кевин Андерсон из ЮАР начнёт соревнования матчем с британцем Кэмероном Норри.
Россиянин Даниил Медведев, получивший четвёртый номер посева, в 1/16 финала сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
Действующим победителем Fever-Tree Championships является хорват Марин Чилич. В финале 2018 года он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В нынешнем розыгрыше хорват получил пятый номер посева и откроет турнир матчем с чилийцем Кристьяном Гарином.
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