Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500 Fever-Tree Championships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня. Призовой фонд соревнований в этом году составил более € 2 млн.

Первый номер посева достался греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. В первом круге турнира он сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

Вторая ракетка турнира – Кевин Андерсон из ЮАР начнёт соревнования матчем с британцем Кэмероном Норри.

Россиянин Даниил Медведев, получивший четвёртый номер посева, в 1/16 финала сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Действующим победителем Fever-Tree Championships является хорват Марин Чилич. В финале 2018 года он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. В нынешнем розыгрыше хорват получил пятый номер посева и откроет турнир матчем с чилийцем Кристьяном Гарином.