Рублёв отыграл 6 матчболов, но уступил в квалификации турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный в квалификационном этапе турнира в Галле (Германия) под четвёртым номером, не сумел пробиться в основную сетку соревнований. В полуфинале квалификации он уступил 222-й ракетке мира немцу Матсу Мораингу со счётом 3:6, 7:5, 6:7 (5:7).
Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Во втором сете россиянин сумел отыграть пять матчболов, уступая со счётом 4:5 в партии, после чего выиграл сет. Однако это не помогло ему одержать итоговую победу. Решающий сет дошёл до тай-брейка, где Рублёв отыграл ещё один матчбол, но в итоге уступил.
За выход в основную сетку соревнований Мораинг поспорит с шестым сеяным квалификации американцем Денисом Кудлой, обыгравшим итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 6:0, 6:4.
Турнир в Галле пройдёт с 17 по 26 июня.
- 15 июня 2019
-
20:05
-
19:08
-
18:37
-
18:12
-
17:29
-
16:59
-
15:58
-
15:02
-
13:58
-
13:57
-
13:36
-
13:09
-
10:19
- 14 июня 2019
-
23:51
-
21:06
-
19:48
-
18:52
-
18:32
-
17:12
-
16:33
-
15:40
-
14:59
-
13:51
-
12:32
-
11:37
-
10:33
-
09:33
-
09:10
- 13 июня 2019
-
23:02
-
20:23
-
19:32
-
18:41
-
18:28
-
17:36
-
17:14